В ПР обещают наказать оппозицию за срыв заседания Киевсовета

Макеенко уверяет, что в течение недели в Раде рассмотрят данный вопрос

В течение недели Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит вопрос ответственности народных депутатов, которые сегодня препятствовали проведению заседания Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Регламентного комитета ВР, народный депутат от Партии регионов Владимир Макеенко.

«До 19 июля Верховная Рада работает, и мы соберем Регламентный комитет, чтобы поднять вопрос ответственности тех народных депутатов, которые сегодня препятствовали проведению заседания Киевсовета», – сказал Макеенко.