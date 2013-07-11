Киевские профсоюзы заявили, что не поддерживают действия оппозиции в горсовете

Киевский городской совет профсоюзов выступил с заявлением о том, что не поддерживает такие действия, которые происходили во время очередной сессии Киеврады. В результате блокирования сессии оппозицией столичные бюджетники не получили из городского бюджета 98 млн грн, которые предназначались на выплату надбавок. Об этом заявил глава Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник.

«Для нас очень важно, чтобы люди своевременно получали заработную плату, и главное – достойную заработную плату. К сожалению, мы видим, что в этом году бюджет города действительно напряженный. Но у нас есть соглашение с городской властью о дополнительной выплате стимулирующих надбавок для бюджетников в размере 20%. Понятно, что средств не хватает, и мы акцентировали внимание на фактах задолженностей, которые, к сожалению, имеются. И нам пообещали, что заработная плата будет своевременно выплачиваться. Сегодня по некоторым позициям задолженность закрыта, но нам было обещано, что дополнительно будут выделены деньги на выплату всех стимулирующих надбавок. И именно на эту сессию был вынесен вопрос о дополнительном выделении 98 млн на эти цели», - рассказал Валентин Мельник.

Он подчеркнул, что люди не должны страдать от «выяснения отношений» между политиками. «Мы не играем в политику. Для нас важно, чтобы решались вопросы социальные, которые улучшают жизнь простым людям. А легитимно или не легитимно – это пусть политики между собой выясняют. Но люди от этого не должны страдать», - сказал Мельник. «Я думаю, что те действия, которые там сегодня провели, не красят людей», - заключил он.

Как сообщалось ранее, секретарь Киевсовета Галина Герега не исключает проведения внеочередной сессии Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герега сказала сегодня после закрытия сессии Киевсовета на брифинге.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли проведение внеочередной сессии или заседания Киевсовета, Герега ответила: «Все возможно. Мы будем с депутатами и председателями фракций советоваться, мы будем работать с киевлянами. Если будет необходимость в этом, то мы проведем внеочередную сессию, если нет, то проведем очередную сессию».