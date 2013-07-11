Депутатам объяснили, как надо вести себя в Киевсовете

Нардепов просят не давать указания депутатам горсоветов

В Киевсовете разъяснили, как народные депутаты должны вести себя в сессионном зале городского совета.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении управления правового обеспечения Киевсовета, «народный депутат имеет право принимать участие с правом совещательного голоса в работе сессий советов и заседаниях их органов. Однако действующим законодательством Украины не установлена зависимость или подчиненность местного совета Верховной Раде Украины».

В Киевсовете отметили, что народные депутаты не имеют полномочий давать указания или другим способом побуждать депутатов местных советов к выполнению данных им полномочий.

Также в Киевсовете отметили, что Закон «О Регламенте Верховной Рады Украины» не распространяет свое действие на деятельность местных советов, следовательно, участие народных депутатов в заседании Киевсовета установлено регламентом Киевсовета.

Требования относительно соблюдения народными депутатами Украины порядка во время пленарного заседания сессии Киевсовета корреспондируются со статьей 33 Регламента Киевсовета, согласно которой присутствующие и приглашенные на пленарные заседания Киевсовета не должны использовать оскорбительные высказывания, призывать к незаконным и насильственным действиям, а председательствующий на заседании Киевсовета имеет право предупреждать оратора о недопустимости таких высказываний и призывов, говорится в заявлении.

«Следовательно, законные требования председательствующего на пленарном заседании относительно соблюдения порядка в сессионном зале касаются народных депутатов Украины и должны ими выполняться», – отмечается в заявлении.

Кроме того, как отмечают в Киевсовете, помощник-консультант народного депутата имеет право присутствовать на заседаниях местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

«Присутствовать на заседаниях и принимать участие в работе сессии – это разные по своим терминологическим значениям понятия, а именно: принимать участие – выполнение с кем-то определенной работы, осуществление какого-то дела, общего действия, а присутствовать – находиться в каком-либо месте в определенное время. Присутствие помощника-консультанта народного депутата Украины на заседаниях органов местного самоуправления не дает ему права на выступление и на участие в голосовании во время пленарного заседания», – отметили в управлении правового обеспечения Киевсовета.