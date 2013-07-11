В Киеве за игнорирование вызова уволили трех милиционеров

Следователи выехали искать преступников через три часа после вызова

Прокуратурой Подольского района Киева к дисциплинарной ответственности привлечены 12 работников райуправления милиции за игнорирование сообщения о преступлении, которое поступило по спецлинии «102».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе проверки было установлено, что 17 июня в дежурную часть Подольского райуправления милиции позвонила местная жительница и заявила, что двое неизвестных пытаются попасть в ее квартиру путем взлома замков входных дверей. Женщина, которая в это время находилась в квартире сама, просила направить по ее адресу наряд милиции. Поскольку через час правоохранители так и не прибыли, заявительница еще раз позвонила в милицию и сообщила, что напуганные ею грабители скрылись, но она может их опознать.

В конечном итоге, лишь через три часа после происшествия следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу и начала розыск преступников.

«В связи с ненадлежащим и несвоевременным реагированием на сообщение о преступлении прокуратурой Подольского района было назначено проведение служебного расследования, в ходе которого указанные факты нашли свое подтверждение. По результатам расследования 12 работников Подольского РУГУ МВД Украины в г. Киеве привлечены к дисциплинарной ответственности, трое из которых уволены из органов внутренних дел», – отметили в прокуратуре.