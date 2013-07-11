В оппозиции обещают не допустить к работе нынешний Киевсовет

Катеринчук назвал блокаду Киевсовета победой оппозиции

Слаженные действия «Батькивщины», УДАРа и «Свободы» стали залогом блокирования работы нелегитимного Киевсовета.

Так член парламентской фракции «Батькивщина» Николай Катеринчук прокомментировал штурм Киевсовета, который состоялся сегодня, сообщает ТСН.ua.

Политик назвал блокаду Киевсовета серьезной победой оппозиции в борьбе с незаконными действиями действующей киевской власти. «Обидно, что для этого пришлось применить силу, однако другого пути не было», – сказал Катеринчук.

«Еще в прошлом месяце я заявил о ликвидации фракции Блока Николая Катеринчука в горсовете, поскольку мы считаем, что нынешний ее состав не может работать законно. К сожалению никакие юридические и правовые доводы относительно легитимности депутатского корпуса Киевсовета не были услышаны, нас игнорируют и пытаются продолжить в не правовой способ принимать решения. Именно поэтому и были такими решительными действия оппозиционных сил, направленные на блокирование работы сессии», – подчеркнул Николай Катеринчук.

Политик пообещал, что будут новые штурмы в случае «незаконных действий власти». «Если не действуют политические доводы и правовые доводы относительно незаконных действий власти, то однозначно люди будут прибегать к силовым методам. Если подобные вещи киевская городская власть будет позволять себе и дальше, мы снова и снова будем их останавливать. Нынешний Киевсовет работать не будет», – добавил он.

Напомним, сегодня утром оппозиция взяла штурмом Киевсовет и сорвала очередное заседание.