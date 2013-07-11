В столичной канализации задохнулся рабочий
18:01, 11 июля 2013Киев
0
От угарного газа
Спасатели с помощью веревки вытянули рабочих из люка
Сегодня в Киеве от отравления угарным газом погиб рабочий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, в парке по улице Красноармейской, 121 рабочие при отладке работы фонтанов решили откачать из канализационного люка воду с помощью мотопомпы.
Вместе с мотопомпой они спустились в канализацию и наблюдали за процессом. От угарного газа, исходившего от работающей мотопомпы, мужчинам стало плохо.
Спасательный отряд с помощью веревки вытянул рабочих из люка. Одного из них отправили в больницу. Другой мужчина погиб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter