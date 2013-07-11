Чиновник военного лицея имени Богуна попался на взятке

Размер взятки составил 5 тысяч долларов / Фото: topneftegaz.ru

Сегодня следователи прокуратуры Киева задержали должностное лицо Киевского военного лицея имени Богуна во время получения взятки в 5 тыс. долларов США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, указанные средства должностное лицо вымогало и получило за содействие в решении вопроса о вступлении абитуриента в учебное заведение. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.