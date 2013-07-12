В УДАРе считают: столкновения под Киевсоветом спровоцировала милиция

Виктор Чумак критикует милицию

Столкновения под Киевсоветом были спровоцированы непрофессиональными действиями милиции. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «УДАРа» Виктор Чумак.

«Хочу сказать, что эти действия были спровоцированы непрофессиональными действиями милиции. Милиция не пропускала помощников и не пропускала прессу. Почему они не должны были проходить, заседания Киевсовета вообще являются открытыми», - отметил Чумак.

«То, что это была провокация со стороны правоохранителей - это было совершенно видно», - подчеркнул он.

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