Свободовец: В Киевсовете мы ничего не ломали и никого не били

Ильенко говорит, что никого не бил

Представители парламентской оппозиции считают, что оснований для лишения депутатов мандатов за препятствование работе Киевсовета нет.

Об этом пишет газета "Коммерсантъ Украина" (№115 от 12 июля).

В частности, глава Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Владимир Макеенко (Партия регионов) заявляет, что санкции к депутатам могут быть применены самые жесткие, вплоть до лишения мандата.

В то же время Макеенко не стал комментировать процедуру, по которой в этот раз могут лишить мандатов народных депутатов, отметив, что Регламентный комитет принимает решения коллегиально. "Все зависит от членов комитета: какими будут решения, я не могу знать. Я только предположил то, о чем всем известно", - сказал он.

В свою очередь представители оппозиционных партий в комитете считают, что заявления о лишении мандатов депутатов не имеют юридических оснований. "Для обращений в суды оснований нет, однако может быть использована другая процедура: в отношении народных депутатов могут открыть уголовное дело", - считает первый заместитель главы Регламентного комитета Валерий Карпунцов («УДАР»).

По его словам, после возбуждения уголовных дел Генеральная прокуратура может внести представление о привлечении парламентариев к ответственности. "И только тогда его может рассмотреть Регламентный комитет и принять решение о лишении мандата путем голосования большинства в сессионном зале", - объяснил Карпунцов.

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Оснований для начала такой процедуры народные депутаты от оппозиции, принимавшие участие в блокировании трибуны Киевсовета, не видят. "В Киевсовете мы не совершали никаких противоправных действий. Поэтому оснований для лишения мандатов нет", - заявил народный депутат Леонид Емец ("Батькивщина").

"Согласно закону, мы имеем право присутствовать в сессионном зале Киевсовета. Там мы ничего не ломали, никого не били", - добавил народный депутат Андрей Ильенко ("Свобода").

В оппозиции уверены, что заявления о лишении мандатов - это попытка осуществить давление на народных депутатов. "Мы эти разговоры про лишение депутатских мандатов при блокировании трибуны, в том числе и в Верховной Раде, слышим давно. На нас эти разговоры не действуют - никто из нас за мандаты не держится, никто из нас по этому поводу особенно переживать не будет. Уйдут нынешние депутаты - на их место придут другие", - заявил народный депутат Павел Розенко («УДАР»).

Как сообщал УНИАН, 11 июля оппозиционные народные депутаты помешали провести заседание Киевсовета, настаивая, что по закону срок его полномочий закончился 2 июня.

В то же время, секретарь Киевсовета Галина Герега отметила, что не исключает проведения внеочередной сессии Киевского городского совета.