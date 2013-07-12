Свободовец: В Киевсовете мы ничего не ломали и никого не били
Оснований для лишения мандатов нет
Ильенко говорит, что никого не бил
Представители парламентской оппозиции считают, что оснований для лишения депутатов мандатов за препятствование работе Киевсовета нет.
Об этом пишет газета "Коммерсантъ Украина" (№115 от 12 июля).
В частности, глава Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Владимир Макеенко (Партия регионов) заявляет, что санкции к депутатам могут быть применены самые жесткие, вплоть до лишения мандата.
В то же время Макеенко не стал комментировать процедуру, по которой в этот раз могут лишить мандатов народных депутатов, отметив, что Регламентный комитет принимает решения коллегиально. "Все зависит от членов комитета: какими будут решения, я не могу знать. Я только предположил то, о чем всем известно", - сказал он.
В свою очередь представители оппозиционных партий в комитете считают, что заявления о лишении мандатов депутатов не имеют юридических оснований. "Для обращений в суды оснований нет, однако может быть использована другая процедура: в отношении народных депутатов могут открыть уголовное дело", - считает первый заместитель главы Регламентного комитета Валерий Карпунцов («УДАР»).
По его словам, после возбуждения уголовных дел Генеральная прокуратура может внести представление о привлечении парламентариев к ответственности. "И только тогда его может рассмотреть Регламентный комитет и принять решение о лишении мандата путем голосования большинства в сессионном зале", - объяснил Карпунцов.
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Оснований для начала такой процедуры народные депутаты от оппозиции, принимавшие участие в блокировании трибуны Киевсовета, не видят. "В Киевсовете мы не совершали никаких противоправных действий. Поэтому оснований для лишения мандатов нет", - заявил народный депутат Леонид Емец ("Батькивщина").
"Согласно закону, мы имеем право присутствовать в сессионном зале Киевсовета. Там мы ничего не ломали, никого не били", - добавил народный депутат Андрей Ильенко ("Свобода").
В оппозиции уверены, что заявления о лишении мандатов - это попытка осуществить давление на народных депутатов. "Мы эти разговоры про лишение депутатских мандатов при блокировании трибуны, в том числе и в Верховной Раде, слышим давно. На нас эти разговоры не действуют - никто из нас за мандаты не держится, никто из нас по этому поводу особенно переживать не будет. Уйдут нынешние депутаты - на их место придут другие", - заявил народный депутат Павел Розенко («УДАР»).
Как сообщал УНИАН, 11 июля оппозиционные народные депутаты помешали провести заседание Киевсовета, настаивая, что по закону срок его полномочий закончился 2 июня.
В то же время, секретарь Киевсовета Галина Герега отметила, что не исключает проведения внеочередной сессии Киевского городского совета.