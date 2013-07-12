Завтра в Киеве будут ремонтировать Московский мост

В субботу 13-го на мост лучше не ехать

В Киеве, завтра, 13 июля, в период с 9 до 18 часов, специалисты КК “Киевавтодор” будут выполнять работы по ремонту деформационного шва на Московском мосту, в связи с этим движение транспортных средств в сторону правого берега, с проспекта Генерала Ватутина на проспект Московский, будет ограничено.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева.

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.