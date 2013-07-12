В Киевском зоопарке говорят, что их слоник здоров: и физически, и психически

Хорас ест и думает, куда девать энергию

В Киевском зоопарке заверяют, что слоненок Хорас абсолютно здоров, а информация в СМИ относительно его болезни является спекуляцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил заведующий отделом копытных животных Киевского зоопарка Игорь Марийчук.

“На сегодняшний день слон чувствует себя очень неплохо. Он здоров как физически, так и психически, и любые спекуляции на эту тему остаются спекуляциями”, - сказал Марийчук.

По его словам, специалисты наблюдали за поведением слоненка, за его ритмом активности с того момента, как он приехал к Киевскому зоопарку.

“На момент приезда элемент стереотипного поведения, на котором акцентировали внимание в прессе, составлял около 28% времени. На сегодняшний день проявления стереотипного поведения включают около 23%. Вы видите, что есть позитивная динамика к его уменьшению”, - сказал специалист.

Марийчук также отметил, что проявления стереотипного поведения не являются заболеванием для животных.

“Это когда появляются циклические, немотивированные движения. Животное может переступать с ноги на ногу, двигаться вдоль вольер и тому подобное. И эти движения постоянно повторяются”, - объяснил он, добавив, что в дикой природе слоны проходят тысячи километров, а в зоопарке они ограничены вольером, и им нужно девать куда-то энергию.

Марийчук также подчеркнул, что в Киевском зоопарке созданы все оптимальные условия для содержания этого вида животных.

В свою очередь, главный врач Киевского зоопарка Инна Васильковская отметила, что за год пребывания слоненка Хораса в зоопарке ухудшения его здоровья не было.

“Слон вырос, он активен и хорошо питается. Депрессий у него нет”, - сказала она.

Главный врач также сообщила, что слон ежедневно потребляет сено, зеленую массу, свежие и сухие ветви, а также морковь, свеклу и зоомюсли.

Как сообщали некоторые СМИ, слоненок Хорас, прожив в Украине немногим больше года, заболел стереотипией. Животное больше не балуется в бассейне, развлекая публику, а часами смотрит в одну точку, переступая с ноги на ногу.

"На слоненка, которого год назад нам подарил экс-мэр Александр Омельченко, больно смотреть. Он часами переминается с ноги на ногу и трется головой о прутья вольера", - рассказала активистка Татьяна Андриишин.