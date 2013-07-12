Томенко призывает оппозицию не идти на «аморальный компромисс» с властью

Томенко призывает добиваться одновременных выборов

События 11 июля в Киевсовете засвидетельствовали, что оппозиция не имеет права поддержать проведение выборов Киевского городского головы без выборов Киевского городского совета.

Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«В происходивших событиях 11 июля в помещении Киевского городского совета есть один позитив: теперь после жесткого протеста против голосования нелегитимного Киевского городского совета оппозиция не имеет ни общественного, ни морального права поддержать так называемый, компромиссный вариант власти и некоторых представителей квазиоппозиции, которая предусматривает проведение в столице Украины выборы Киевского городского головы без выборов Киевского городского совета. Аморальность и цинизм «компромиссного» варианта в том, что, как известно, вновь избранный Киевский городской голова должен принимать присягу на сессии Киевского городского совета. А этот совет подавляющее большинство киевлян и оппозиция считают нелегитимным», - заявил Томенко.

Народный депутат предостерег от избрания «временного» Киевского городского головы. «В столице Украины должны обязательно состояться выборы Киевского городского головы одновременно с выборами нового Киевского городского совета. Только это вернет в Киев реальное местное самоуправление. Потому что столица не может существовать без своего представительного органа местной власти», - утверждает Томенко.

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Как сообщалось, 11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами трех оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители оппозиционных партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет потерял свою легитимность 2 июня 2013 года, когда истек пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Оппозиция назвала единственным условием возобновления работы сессии - обращение Киевсовета к Верховной Раде с просьбой провести в Киеве новые выборы.