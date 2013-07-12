Попов пугает депутатов правоохранителями
Из-за блокирования Киевсовета
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что Киевсовет обратится в правоохранительные органы по поводу событий 11 июля в Киевсовете.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
"Я знаю, что городской совет обратится или, может, уже обратился в управление внутренних дел относительно оценки этих деяний", - сказал Попов.
Он отметил, что общался с юристами относительно законности прихода депутатов одной Рады в Раду другого уровня и повреждения микрофонов, и недопущения проведения сессии.
"Есть соответствующие статьи административные и уголовные", - сказал Попов.
Как сообщалось, 11 июля в Киеве несколько сот людей под флагами трех оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседание Киевсовета.
Также представители оппозиционных партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.
Оппозиция называла единственным условием возобновления работы сессии - обращение Киевсовета к Верховной Раде с просьбой провести в Киеве новые выборы.