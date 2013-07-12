Попов пугает депутатов правоохранителями

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что Киевсовет обратится в правоохранительные органы по поводу событий 11 июля в Киевсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Я знаю, что городской совет обратится или, может, уже обратился в управление внутренних дел относительно оценки этих деяний", - сказал Попов.

Он отметил, что общался с юристами относительно законности прихода депутатов одной Рады в Раду другого уровня и повреждения микрофонов, и недопущения проведения сессии.

"Есть соответствующие статьи административные и уголовные", - сказал Попов.

Как сообщалось, 11 июля в Киеве несколько сот людей под флагами трех оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседание Киевсовета.

Также представители оппозиционных партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Оппозиция называла единственным условием возобновления работы сессии - обращение Киевсовета к Верховной Раде с просьбой провести в Киеве новые выборы.