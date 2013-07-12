Попов обвиняет оппозицию в "политическом бандитизме"

Глава КГГА считает, что вчера произошло "ограбление Киева"

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов обвиняет оппозицию в "ограблении Киева" и политическом бандитизме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал на пресс-конференции сегодня.

Он подчеркнул, что за последние годы в Киеве не было подобных событий, которые имели место вчера. "Я бы назвал это как ограбление Киева, именно ограбление, потому что сессия, которая вчера планировалась, была направлена на решение социальных вопросов и вопросов инфраструктуры", - подчеркнул он.

Попов заметил, что популизм привел к тому, что будет утрачено время для принятия важных решений. При этом он подчеркнул, что вопрос назначения выборов в Киеве лежит в исключительной компетенции Верховной Рады.

Он отметил, что вмешательство политиков в работу органа местного самоуправления, которым является Киевсовет, привело к снижению социальной защиты многочисленной группы киевлян и к невозможности решить пакет важных вопросов по развитию городской инфраструктуры.

В пресс-релизе КГГА отмечается, что полмиллиона киевлян из-за срыва заседания Киевсовета не смогут получить стимулирующие надбавки, которые выплачиваются из городского бюджета.

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Так, Киевсовет должен был принять решение об увеличении расходов для бюджетной сферы: 98,5 млн. грн. - на выплаты муниципальных надбавок работникам социально-культурной сферы в июле, августе, сентябре. Работники учебных заведений должны были дополнительно получить 63,5 млн. грн., врачи - 28,3 млн. грн., работники культуры - 4,2 млн. грн., работники отрасли "физкультура и спорт" - 2 млн. грн., социальные работники - 0,5 млн. грн.

Также из-за срыва сессии, отмечают в КГГА, не будут распределены средства на обустройство центров предоставления административных услуг специальным оборудованием, на оплату общественных работ людям, которые находятся на учете центров занятости, и тому подобное. Также остались непринятыми выделение средств на ремонтные работы заведений социально-культурной сферы, средства на развитие инфраструктуры, в том числе строительство метро на Теремки, средства на установление модульных общественных туалетов и многое другое.

Как сообщал УНИАН, 11 июля оппозиционные народные депутаты помешали провести заседание Киевсовета, настаивая, что, по закону, срок его полномочий истек 2 июня.

В тот же день лидер парламентской фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что несмотря на то, что сегодня не было проведено заседание Киевсовета, финансирование бюджетных программ не прекратится.

На уточняющий вопрос журналистов, можно ли считать, что в связи с непроведением сегодняшнего заседания Киевсовета прекратится, в частности, строительство метро, а также финансирование бюджетных программ, Яценюк ответил: “Ничего не остановится. Это все не отвечает действительности. Государственное казначейство будет финансировать все, что предусмотрено в Законе Украины “О государственном бюджете”. Поэтому пусть не врут. Все должно быть профинансировано и на строительство метро, и на учителей, и на врачей. Деньги есть и они имеют полное право финансировать все до копейки”.