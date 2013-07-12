В Киеве расширят перечень социальных услуг для матерей с детьми

Об этом сообщила заместитель директора Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ярослава Колобова, сообщает ТСН.

"Появление центров матери и ребенка позволит не только улучшить качество услуг, которые городские службы бесплатно предоставляют беременным женщинам и молодым мамам, попавшим в трудную ситуацию, но и расширить перечень этих услуг. Например, если сегодня мы можем предложить женщинам с детьми только дневной стационар, то в центрах матери и ребенка будут оборудованы комнаты для долгосрочного пребывания. Кроме того, здесь мамы смогут оставить ребенка под присмотром воспитателя, пока они будут подыскивать себе постоянное жилье, работу или решать другие свои проблемы. В центре будут постоянно дежурить психологи и медики. Как показывает практика, их услуги наиболее востребованы у тех, кто попал в сложную ситуацию в жизни. Но мы будем готовы оказывать практически все услуги из перечня, определенного законодательством", - рассказала Ярослава Колобова.

По словам замдиректора, на базе центра планируется открыть отделение для женщин, которые имеют намерение отказаться от новорожденного ребенка. Здесь они смогут пройти медобследование, получить практические навыки ухода за ребенком. Кроме того, работники центра будут работать с семьями своих подопечных, помогая уладить конфликт и устранить его причину. Как сообщалось, строительство новых центров матери и ребенка для женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства, проводится в рамках новых социальных инициатив Президента Украины "Дети – будущее Украины". В частности, инициативы "Семейный уют – каждому ребенку". Открытие в Киеве первого такого центра запланировано на 2014 год. Полный перечень социальных услуг, которые могут бесплатно предоставляться социально незащищенным слоям населения и семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, определен Законом Украины "О социальных услугах".

Он включает в себя обеспечение жильем, одеждой и обувью, едой и медикаментами, мебелью и другим инвентарем. Также социальными услугами считаются материальная помощь, консультации врачей, юристов и психологов, обучение и трудоустройство, уход.