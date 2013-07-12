В Киеве взорвалась и сгорела автокофейня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сегодня в 12.44 поступила информация о том, что возле станции метро Демеевская по просп. 40-летия Октября, 30-а, горит легковой автомобиль.

По теме: В Донецкой области взрыв газа разрушил квартиру (фото)

В 12.49 к месту пожара прибыли пожарники, которые установили, что занялась надстройка в автомобиле Renault Kangoo, приспособленном для изготовления кофе и других горячих напитков.

Также отмечается, что еще до приезда пожарников в авто взорвался 5-литровый газовый баллон.

Пожар был ликвидирован в 13.01.

Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Убытки выясняются. Жертв и пострадавших нет.

Вследствие пожара повреждены салон автомобиля, моторный отсек, надстройка (оборудование для измельчения и варки кофе), задние колеса авто.