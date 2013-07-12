СМИ: В Киеве предприниматели брали штурмом райотдел милиции (фото)

По словам женщины, милиционер ее ударил в живот / Фото: ТСН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Святошинской райпрокуратуры, инцидент произошел сегодня, 12 июля, на одном из рынков района - милиционер толкнул гражданку.

Как отметили в прокуратуре, после инцидента женщина обратилась с соответствующим заявлением в органы прокуратуры, которые сейчас выясняют все причины и обстоятельства инцидента.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

В свою очередь в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве уточнили, что инцидент произошел на рынке «Шлях» в ходе проведения правоохранительными органами мероприятий по противодействию нелегальной торговле.

«Предприниматели, которые осуществляли свою деятельность на рынке не имели никаких разрешительных документов, что является нарушением действующего законодательства. Во время мероприятий произошел конфликт между стражем порядка и женщиной, в результате которого, со слов потерпевшей, милиционер якобы ударил ее в живот», - говорится в сообщении.

В связи с этим женщина обратилась с соответствующим заявлением в Святошинское РУ ГУМВД Украины в Киеве. Затем материалы по указанному факту переданы в прокуратуру для проведения дальнейшей проверки.

Также в ООГ сообщили, что после инцидента «недовольные предприниматели совместно с представителями одной из общественных организаций отправились в сторону Святошинского райуправления, где находятся сейчас».

На месте также находится руководство Главного управления столичной милиции и представители районной госадминистрации, отмечается в сообщении.

Как сообщает ТСН, предприниматели с рынка "Шлях" пришли под Святошинский райотдел милиции, чтобы разыскать силовика, который побил там активистку, сообщает корреспондент. Активистка КУПР пострадала за свое требование к милиционеру общаться по-украински. Люди требовали встречи с начальником райотдела. Но он отказался к ним выходить. Разъяренные этим фактом они пошли на штурм милиции.

Самостоятельно украинские правоохранители не справились с недовольством людей. Предприниматели, как и милиционеры вооружились газом и могли дать отпор. Поэтому силовиков пришел выручать беркут.

Кроме требования наказать милиционера, избившего женщину, предпринимателей возмущает факт крышевание милицией руководства рынка. Получив защиту отечественных силовиков, руководители "дерут" люди по 120-200 гривен в день из киоска за "разрешение" работать.