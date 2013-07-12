МВД: В результате штурма Святошинского райуправления госпитализированы 6 милиционеров

Место событий днем / Фото: ТСН

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

По данным источников в правоохранительных органах, предприниматели рынка "Путь", которые сначала пришли под Святошинское райуправления с протестом против действия милиционера, который, по заявлению активистки Коалиции участников оранжевой революции (КУПР), 1994 года рождения, студентки одного из столичных вузов, ранее привлекавшейся к административной ответственности за нарушение правил поведения во время массовых акций, почти все ушли.

На их место подтянулись около 20 человек представителей «КУПР» и ВО «Свобода». По информации собеседника агентства УНИАН, на данный момент каких-либо активных действий со стороны милиции и протестующих не наблюдается, задержанных в результате инцидента пока нет.

Однако, по некоторым данным правоохранителей, к месту событий подтягивается ряд радикально настроенных группировок.