Милиция отрицает применение ею слезоточивого газа у Святошинского РУ

Газ применили протестующие / Фото: Твиттер @desperado_alex

В милиции опровергают применение сотрудниками «Беркута» слезоточивого газа против участников акции возле Святошинского райуправления милиции в Киеве 12 июля.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

«Некоторые СМИ, в связи с конфликтной ситуацией возле Святошинского райуправления милиции распространили информацию о том, что возле помещения РУ происходят массовые силовые столкновения между правоохранителями и представителями отдельных политических сил и общественных организаций, а также о том, что сотрудники милиции якобы применили к митингующим слезоточивый газ. Эта информация не отвечает действительности», - подчеркивается, в частности, в сообщении.

В ОСО заявляют, что отдельные митингующие, грубо нарушая общественный порядок, пытались проникнуть на территорию райуправления, при этом они повредили несколько секций металлического забора. Также ими был применен слезоточивый газ, утверждают в милиции.

По теме: МВД: В результате штурма Святошинского райуправления госпитализированы 6 милиционеров

В главке также заявили, что в результате конфликта 6 сотрудников Святошинского райуправления получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, вечером 12 июля к Святошинскому райотделу милиции пришли почти 100 человек, протестуя против действий милиционера, который избил женщину на рынке «Шлях».

Между тем в прокуратуре Святошинского района Киева проинформировали, что по заявлению активистки КУПРа относительно ее избиения милиционером на столичном рынке “Шлях” открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

В ходе досудебного расследования действиям правоохранителя будет дана правовая оценка.