Начальник Святошинского РОВД отстранен от исполнения обязанностей

Штурм Святошинского РОВД / Фото: Твиттер @ desperado_alex

Начальник Святошинского райуправления милиции Киева Юрий Гладик отстранен от исполнения обязанностей на время расследования инцидента с избиением активистки.

Об этом сообщил народный депутат от «УДАРа» Роман Чернега после совещания с участием депутатов, инициативной группы предпринимателей с рынка и правоохранителей, в частности, начальника Главного управления МВД Киева, которое состоялось поздно вечером 12 июля, проинформировали в «УДАРе».

Депутат от «УДАРа» Мария Ионова также отметила, что во время переговоров достигнута договоренность, что 13 июля прокуратура района проведет допросы участников инцидента относительно избиения активистки Ирины Бондарь.

Кроме того, в 10.00 состоится совещание в Святошинской районной государственной администрации относительно дальнейшей работы рынка «Шлях», где произошел инцидент.

Также, по данным помощника лидера «УДАРа» Виталия Кличко Владимира Бондаренко, во время переговоров работники рынка обвинили милицию в «крышевании рэкетиров, которые собирают деньги с предпринимателей».

«Продавцы говорят, что у них есть доказательства. Они массово пишут заявления об угрозах со стороны милиции», - отметил Бондаренко.

Он также добавил, что в отношении руководства райуправления милиции будет проведено расследование, результаты которого должны обнародовать.

Напомним, сегодня ночью украинские СМИ сообщали, что Юрий Гладик отстранен от исполнения обязанностей со ссылкой на слова начальника столичного ГУ МВД Валерия Коряка.

Как сообщал УНИАН, вечером 12 июля к Святошинскому райотделу милиции пришли почти 100 человек, протестуя против действий милиционера, избившего женщину на рынке «Шлях».

По данным милиции, отдельные митингующие, грубо нарушая общественный порядок, пытались проникнуть на территорию райуправления, при этом они повредили несколько секций металлического забора. Также ими был применен слезоточивый газ, утверждают правоохранители.

В главке также заявили, что в результате конфликта 6 сотрудников Святошинского райуправления получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Между тем в прокуратуре Святошинского района Киева проинформировали, что по заявлению активистки КУПРа относительно ее избиения милиционером на столичном рынке “Шлях” открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

В ходе досудебного расследования действиям правоохранителя будет дана правовая оценка.