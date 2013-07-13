Коряк: Милиция привлечет к ответственности нападавших на Святошинский РОВД

Милиция привлечет к ответственности активистов, напавших на правоохранителей возле Святошинского райотдела в Киеве 12 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник милиции Киева Валерий Коряк сегодня на брифинге.

По его словам, в результате ночного конфликта с активистами 11 сотрудников Святошинского райуправления обратились в больницу с телесными повреждениями.

Также он напомнил, что в результате конфликта был снесен забор возле Святошинского райуправления милиции.

«После ночного конфликта с активистами забор мы восстанавливаем своими силами... После судебно-медицинской экспертизы мы будем принимать решение по тем, кто оказал физическое нападение на сотрудников милиции», - сказал Коряк.

Кроме того, он заявил, что милиция проведет служебную проверку относительно своего сотрудника, который якобы ударил активистку возле рынка в Святошинском районе.

«Мы не должны принимать решение, кто виноват, до проведения служебной проверки. После нее уже можно дать ответ, кто виновен», - сказал Коряк.

Начальник милиции выразил сомнение, что милиционер с 15-летним стажем, зная, что его снимают на камеру, мог ударить активистку.

«Мне кажется странным, что милиционер без патрульного автомобиля, зная, что его снимают, мог открыто ее (активистку - УНИАН) ударить», - сказал Коряк.

Он также сообщил позицию начальника Святошинского райуправления милиции Киева Юрия Гладика, который заявил, что его сотрудник девушку не был.

«Активистка стала между ним и толпой спиной к сотруднику милиции и начала двигаться в его сторону. Чтобы не столкнуться с женщиной, правоохранитель выставил вперед ладони, дотронувшись спиной к ним. Активистка начала громко кричать, что ее ударил работник милиции. Она вызвала «скорую помощь» и позвонила в дежурную часть Святошинского райуправления милиции», - сказал Коряк.

Также он сообщил, что активистка, жительница Волынской области, в течение этого года 4 раза задерживалась правоохранителями за нарушение установленного порядка проведения митингов и собраний.

Кроме того, Коряк сообщил, что сегодня на совещании относительно рынка «Шлях» было решено, что его быть не должно. Однако рынок останется на этом месте до принятия официального решения, добавил он.