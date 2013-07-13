Завтра ГАИ ограничит парковку возле Олимпийского

Столичная ГАИ призывает водителей не парковать транспорт на тротуарах улиц, прилегающих к НСК «Олимпийский», где 14 июля в рамках 1-го тура Чемпионата Украины состоится футбольный матч между командами ФК «Динамо» (Киев) - ФК «Волынь» (Луцк).

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

Как говорится в сообщении, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8 часов утра не парковать автомобили на тротуарах улиц: Физкультуры, Большая Васильковская (ул. Красноармейская), Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная.

ГАИ советует и водителям, и пешеходам быть внимательными, неуклонно выполнять сигналы регулировщиков, соблюдать требования дорожных знаков, прежде всего, временно установленных.