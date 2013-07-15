Директор столичного детсада попался на взятке

Директор получил взятку за сдачу в аренду помещений детсада / Фото: zp.comments.ua

Прокуратура Печерского района Киева направила в суд обвинительный акт относительно директора одного из детских садов столицы, который получил 8 тыс. грн взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры района, досудебным расследованием установлено, что указанные денежные средства руководитель учебного заведения, который работал на этом посту всего 2 месяца, получил от частного предпринимателя за предоставление в аренду помещений детского сада.

Должностному лицу инкриминируется совершение уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

В настоящее время материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по сути.

Как сообщалось, директор дошкольного учреждения был пойман с поличным в служебном кабинете в мае текущего года.