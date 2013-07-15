СМИ: В Киеве из-за долгов может остановиться городская электричка

Из 12 электричек на данный момент 5 не работают

Городская электричка в Киеве оказалась на грани остановки из-за долгов перед Юго-Западной железной дорогой.

Киевляне уже давно жалуются на ее работу. Вместо нескольких минут поезд можно ждать почти час, а переполненные вагоны пассажиры берут штурмом, сообщают «Вести».

«График нарушается, потому что из 12 электричек пять не работают. Им нужно техническое обслуживание (замена тормозных колодок, колесных пар), деньги на которое задолжал город – всего 61 млн грн», – объяснила спикер ЮЗЖД Анна Малиенко.

В Киевской городской государственной администрации пообещали расплатиться со дня на день. «Мы уже нашли 5 млн грн. На этой неделе закрываем долги, возвращаем поезда и полностью восстанавливаем график движения (с интервалом около 15 минут)», – рассказал заместитель председателя КГГА Михаил Костюк.

По его словам, в этом году появятся две новые станции городской электрички – «Протасов Яр» и «Киевская Русановка».