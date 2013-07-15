Киевский зоопарк рискует остаться без слона

Омельченко из-за скандала со слоном приглашает директора зоопарка «на ковер»

Бывший мэр Киева Александр Омельченко пообещал в случае дальнейшего ухудшения состояния слона Хораса, обитающего в Киевском зоопарке, передарить его другому зверинцу.

Он также выразил возмущение в связи с ситуацией, возникшей в зоопарке – арест счетов и проблемы с оплатой за электроэнергию, сообщают «Вести».

«Я могу вообще передарить слона другому зоопарку. Я предлагаю нынешнему директору прийти ко мне в кабинет – я ему расскажу, что нужно делать. А лучше, чтобы все три директора – нынешний и бывшие – собрались и посмотрели бы друг другу в глаза, что они сделали с зоопарком», – сказал Омельченко.

Напомним, ранее сотрудники зоопарка вместе с зоозащитниками написали письмо, адресованное председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в котором сообщили, что у слона Хораса развилось психологическое расстройство – стереотипия. Расстройство выражается в том, что животное переминается с ноги на ногу и трется головой о прутья.

В столичном зоопарке, в то же время, все обвинения отрицают и утверждают, что со слоном все в порядке. И добавляют, что животное таким и приехало год назад из Ростовского зоопарка.

«Никакой стереотипии у слона в Ростове не наблюдалось, он прекрасно себя чувствовал. Более того, наши слоны прекрасно себя чувствуют и сейчас. Условия содержания великолепные, у них большие площади как в летнем, так и в зимнем вольерах. К сожалению, нынешнее руководство Киевского зоопарка у нас никогда не было, поэтому заявление о том, что животному в Ростове было мало места, звучит странно», – отметила заместитель директора по науке и внешним связям ростовского зоопарка Нина Евтушенко.

К тому же обещанных за Хораса двух белых медведей в Ростове так и не дождались. «У нас был подписан договор обмена, мы меняли слона на пару белых медведей. Свою часть договора мы выполнили, как вы помните, еще в прошлом году, а Киевский зоопарк свои обязательства перед нами не выполнил до сих пор», – добавила Евтушенко.

Нынешний директор Киевского зоопарка Евгений Кирилюк утверждает, что вопросы доставки животного решал его предшественник – Алексей Толстоухов. «Условия договора действительно предполагали обмен животными. Но белые медведи – достаточно редкие животные, и найти их сложно. Искать их должен был сам Ростовский зоопарк, а мы бы заплатили. И до сих пор готовы платить. Сделку контролирую я, хоть уже и не работаю в зоопарке», – объяснил Толстоухов.

То, что в Киевский зоопарк не привезут самок слона, уже очевидно – не готов новый слоновник, за который зоопарк задолжал более 3 млн грн. А самки, по словам зоологов, могли бы значительно улучшить состояние Хораса.

В зоопарке признают, что ситуация сложная и просят помочь им. «Сейчас у нас миллионные долги, из-за чего арестовывают счета и нечем платить зарплаты сотрудникам. Мы зарабатываем за выходные 150 тыс. грн на билетах, и эти деньги идут на ремонты, продукты, какие-то точечные вопросы и погашение старых долгов. Когда я пришел в зоопарк, я хотел привлечь сюда богатых людей, сделать клуб любителей животных, члены которого могли бы вложить деньги в развитие зоопарка и он бы зажил по-новому. Но ни один депутат и бизнесмен не захотел приобщиться к такому делу. В бюджете денег на зоопарк нет, так что я могу только предложить всем Киевом скинуться и привести зоопарк в порядок, погасить старые долги», – подытожил гендиректор зоопарка Евгений Кирилюк.