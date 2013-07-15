Капитана милиции за торговлю амфетамином посадили на 5 лет

Милиционер и сам неоднократно употреблял психотропы / Фото: yuga.ru

Святошинский районный суд Киева осудил к 5 годам лишения свободы бывшего оперуполномоченного Главного управления МВД Украины в Киевской области, который продавал амфетамин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Также суд лишил его специального звания – капитан милиции.

Следствием установлено, что милиционер, находясь под действием психотропного вещества, в собственной квартире незаконно сбывал амфетамин. Милиционер был задержан «на горячем», когда продал очередную порцию психотропного вещества за 1 тыс. 600 грн.

В ходе расследования также установлено, что милиционер и сам неоднократно употреблял психотропы.

Действия правоохранителя квалифицированы по ч. 1 ст. 307 УК Украины, то есть как незаконный сбыт психотропного вещества – амфетамина.

Как отметили в прокуратуре, осужденный уже почти год находится под стражей, поэтому просил суд ограничиться лишь этим сроком. «Однако при вынесении приговора суд справедливо оценил степень общественной опасности преступной деятельности милиционера. Представители Фемиды постановили, что именно он как работник милиции должен был бы предотвращать преступления, а не совершать их, а поэтому единственная возможность его исправления и перевоспитания – это отбывание наказания в местах лишения свободы на протяжении 5 лет», – говорится в сообщении.

В судебном заседании вина мужчины в инкриминируемом ему преступлении полностью доказана, добавили в прокуратуре.