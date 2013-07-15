В ПР уверены, что Киевсовет скоро снова соберется на заседание

Олийнык обвинил оппозицию в политической паранойе

Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Олийнык убежден, что сессия Киевского городского совета будет проведена в июле-августе.

Об этом он сказал сегодня в комментарии УНИАН.

«В июле-августе состоится заседание Киевского городского совета, потому что есть юридическая необходимость, потому что нельзя остановить жизнь города, а сессия играет здесь важную роль, в частности, в корректировании бюджета, и поэтому такие искусственные попытки парализовать деятельность Киевсовета не будут поддержаны», – отметил он.

Олийнык отметил, что странными кажутся заявления представителей оппозиции, которые называют себя депутатами Киевсовета, председателями фракций, но при этом подчеркивают, что Киевсовета уже нет. «Я им говорю: «Вы странные люди – депутаты есть, а сессии нет». Вы себя называете фракция «Батькивщина», но нет фракции, если нет Киевсовета», – сказал он.

При этом депутат от ПР подчеркнул, что «с правовой точки зрения нынешний Киевский городской совет является легитимным до избрания нового Киевсовета, поскольку норму Конституции Украины о непрерывности власти еще никто не отменял».

Как отметил Олийнык, какие можно к Киевсовету предъявить претензии, если решение о досрочных выборах принимает не он. «Это не его компетенция. Там (речь идет об оппозиции – УНИАН) какая-то есть политическая паранойя, когда с одной стороны есть депутаты, а нет сессии. Почему они блокируют сессию, если заявляют, что Киевсовета, а соответственно и сессии, нет? Чего вы тогда туда прорываетесь? Если вы не признаете, то и не реагируйте на эту сессию», – подчеркнул Олийнык. При этом он прибавил, что представители оппозиции «понимают, что сессия законна, поэтому хотят парализовать работу Киевсовета и тем самым привлечь к себе внимание».

Как сообщалось, 11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами трех оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители оппозиционных партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда истек пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Оппозиция называла единственным условием возобновления работы сессии – обращение Киевсовета к Верховной Раде с просьбой провести в Киеве новые выборы.