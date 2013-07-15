Столичные бюджетники требуют выделить им надбавки

Профсоюзы столицы призывают депутатов Киевсовета провести сессию

Киевский городской совет профсоюзов призывает политические партии и депутатов столичного горcовета «отбросить свои амбиции, сесть за стол переговоров и найти путь, который позволит решить вопрос о выделении средств для выплаты заработной платы и надбавок работникам бюджетной сферы Киева».

Об этом говорится в заявлении на сайте КГСП относительно срыва народными депутатами от «Свободы», «Батькивщины» и «УДАРА» сессии городского совета, на которой должны были принять решение о выделении 98 млн гривен для выплаты надбавок бюджетникам Киева в июле, августе и сентябре 2013 года.

Киевский городской совет профсоюзов длительное время вел диалог с КГГА относительно выполнения Территориального соглашения, в котором прописаны все социальные гарантии трудящихся города. Достигнуты договоренности о своевременности выплаты работникам бюджетной сферы заработной платы и 20%-й муниципальной надбавки. Но все это, как сказано в заявлении, аннулируется из-за недостаточного объема финансирования. Консолидацией усилий участников Трехстороннего социально-экономического совета – исполнительной власти города, профсоюзов и работодателей – в начале июля удалось за счет резервов городского бюджета найти 98,5 млн грн.

«Но эти средства, а вместе с ними и бюджетники города, стали заложниками ситуации, которая сложилась вокруг Киевского городского совета, работа которого заблокирована. Как известно, бюджетные средства города распределяются только по решению горсовета. Киевские профсоюзы не могут допустить того, чтобы учителя, врачи, работники культуры, коммунальщики и другие бюджетники столицы остались без средств к существованию», – говорится в заявлении.

Поэтому Киевский городской совет профсоюзов призывает депутатов горсовета провести сессию и решить вопрос о выделении средств для выплаты надбавок и зарплат бюджетникам.