В Киеве за выходные произошло 13 ДТП: есть жертвы

За два дня в результате аварий 14 человек получили травмы

За 13-14 июля в столице зарегистрировано тринадцать ДТП, в которых четырнадцать человек получили травмы и один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба УГАИ Киева, в целом же за выходные сотрудники столичной ГАИ выявили 1130 нарушений правил дорожного движения.

Одним из наиболее распространенных нарушений остается превышение скорости – 596 отклонений от правил. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения отстранены от управления 88 водителей.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, не превышать скорость, не выезжать на полосу встречного движения, соблюдать правила маневрирования и дистанции.