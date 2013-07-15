В Киеве из-за ЧП закрыли аэропорт «Жуляны»

Самолет совершал рейс Москва – Киев

В аэропорту «Киев» самолет Boeing-737-500 компании UTair, совершавший рейс Москва (Внуково) – Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила УНИАН руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко.

«В результате ЧП никто из 77 пассажиров и членов экипажа не пострадал, пассажиры доставлены в аэропорт. Аэропорт закрыт до выяснения обстоятельств».

По словам Богданенко, инцидент произошел сегодня в 12.15.

Справка УНИАН. Авиакомпания «UTair» – одна из крупнейших авиакомпаний в России, осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки в России и за рубежом.

«UTair» является материнской для авиакомпании «UTair – Украина», которая осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки как международные, так и на внутренних авиалиниях Украины.