70 активистов пикетируют столичный главк милиции

Лидер КУПР обвинил милицию в провоцировании штурма Святошинского РОВД / Фото: ТСН

Возле Главного управления МВД в Киеве проходит митинг против произвола работников правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, в нем принимают участие около 70 представителей ВО «Свобода» и «Батькивщины», а также активисты Коалиции участников Помаранчевой революции.

В интервью журналистам лидер КУПР Сергей Мельниченко подчеркнул, что министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко должен конкретизировать, что он имел в виду, говоря, что акция возле Святошинского райотдела милиции была спланирована и организована политическими провокаторами.

«Если он имеет в виду нас, то это не отвечает действительности, это клевета... Нас интересует, прежде всего то, чтобы не было публичных преследований и не были возбуждены уголовные дела и не были привлечены к ответственности активисты, которые принимали участие в мероприятии в прошлую субботу», – сказал Мельниченко.

Он пояснил, что сам конфликт был спровоцирован работниками Святошинского райуправления милиции.

«Это мое личное мнение и мнение других активистов, поскольку применение слезоточивого газа и призывы к штурму были спровоцированы именно работниками милиции», – отметил Мельниченко.

В настоящее время митинг проходит без нарушений правопорядка.

Охрану правопорядка осуществляют около 40 сотрудников милиции и бойцов спецподразделения «Беркут».

Как сообщал УНИАН, 12 июля работники рынка «Шлях» и представители общественных организаций штурмовали Святошинский райотдел милиции Киева, требуя наказать лейтенанта, который ударил женщину во время конфликта на территории рынка.

13 июля начальник столичной милиции Валерий Коряк заявил на брифинге, что активисты, которые напали на стражей порядка, будут привлечены к уголовной ответственности.

По его словам, в результате ночного конфликта с активистами 11 сотрудников Святошинского райуправления обратились в больницу с телесными повреждениями.

Также 13 июля министр внутренних дел Украины Захарченко призвал граждан не поддаваться на различные «провокации активистов», за которые предусмотрена уголовная ответственность.

По словам Захарченко, «на массовые акции, где происходят различные столкновения, приходят одни и те же люди». По его мнению, их «нанимают для подстрекательства определенные политические силы».

«Эти активисты призывают мирных граждан к совершению правонарушений. И, к сожалению, граждане, которые не всегда довольны работой милиции, поддаются на такие провокации», – отметил министр.

На вопрос о том, понесут ли ответственность участники событий возле милиции Святошинского района, министр ответил, что подстрекатели однозначно будут привлечены к ответственности.