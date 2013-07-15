Герега обратилась в прокуратуру из-за срыва заседания Киевсовета 11 июня

Заместитель городского головы секретарь Киевсовета Галина Герега обратилась в ГУ МВД Украины в г. Киеве с заявлением начать досудебное расследование относительно совершения хулиганских действий и срыва пленарного заседания Киевсовета 11 июня. Соответствующее обращение было также направлено в прокуратуру г. Киева, о принятии мер прокурорского реагирования к лицам, совершивших указанные правонарушения.

Как отмечается в обращениях, во время пленарного заседания Киевсовета 11 июля 2013 народные депутаты и неустановленные лица нарушали общественный порядок и оскорбляли депутатов, руководящих лиц, работников Киевсовета и Киевской городской государственной администрации.

«Находясь в помещении, неустановленные лица безосновательно перемещались зданием, чем препятствовали нормальной деятельности работников Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Напали на работников милиции, и применив к ним физическую силу, проникли в кулуары и в сессионный зал, где заблокировали президиум и трибуну и таким образом прекратили нормальную деятельность органа местного самоуправления и сорвали проведение пленарного заседания ХI сессии Киевского городского совета VI созыва », - говорится в обращении.

Также в письме в прокуратуру города Киева отмечается, что народные депутаты Украины вместе с неустановленными лицами захватили и незаконно, в хулиганский способ, удерживали в течение длительного времени указанное помещение.

Под обращением также подписались руководители 10 фракций и групп Киевского городского совета.

Галина Герега напомнила, что из-за срыва пленарного заседания Киевсовета депутаты не рассмотрели жизненно важные для города проекты решений, в частности без муниципальных надбавок останутся медики, учителя, социально незащищенные киевляне. Также город не сможет направить 100,0 млн грн, которые поступили из государственного бюджета, на реконструкцию Почтовой площади и строительство метро на ж / м Теремки. Без решений Киевсовета не будут перераспределены средства на реконструкцию транспортных развязок и канализационных коллекторов.