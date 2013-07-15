Суд забрал у застройщика землю возле Софии Киевской

Выделенный под строительство земельный участок находится в буферной зоне Софии Киевской

Хозяйственный суд удовлетворил исковые требования столичной прокуратуры и обязал коммерческую структуру вернуть киевской общине земельный участок стоимостью 17,5 млн грн, находящийся в буферной зоне Национального заповедника «София Киевская».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как напомнили в прокуратуре, земельный участок площадью 0,23 га на пересечении ул. Стрелецкая и пер. Георгиевский, расположенных в Шевченковском районе, в 2007 году на основании решения суда был передан ООО «Докас» в пятилетнюю аренду для строительства жилого дома со встроенными помещениями и подземным паркингом.

Однако, как выяснилось, по истечении срока аренды предприятие продолжало удерживать землю, отмечается в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть столичной общине земельный участок, находящийся, к тому же, в буферной зоне Нацзаповедника «София Киевская», где строительство запрещено.

Решением Хозяйственного суда Киева от 9 июля 2013 г. иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме, отметили в пресс-службе.