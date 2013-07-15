КГГА обнародовала программу празднования Дня Независимости

23 августа в 10.00 состоится церемония поднятия Государственного флага

В Киеве по случаю 22-й годовщины Дня Независимости Украины состоится ряд праздничных мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, программу празднования Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины презентовали сегодня на заседании организационного комитета по подготовке празднования государственного праздника.

В частности, 23 августа в 10.00 возле здания КГГА и во всех районах столицы состоятся торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины. Во время мероприятия 16-летние юноши и девушки, достигшие значительных успехов в учебе, спорте, искусстве, получат паспорта гражданина Украины.

В этот же день на Крещатике состоится детская праздничная программа «Символы Родины руками ребенка». В рамках мероприятия состоятся мастер-классы, интерактивные игры и фотовыставка.

24 августа по случаю 22-й годовщины Дня Независимости Украины на протяжении дня в столице будут проходить праздничные концертные программы, фестивали, конкурсы и показательные спортивные соревнования. В частности, гости и жители столицы смогут принять участие в карнавальном действе «Парад вышиванок – 2013». «20 телег с «Чудо-птицами», размером 3х4 метра, в сопровождении творческих коллективов и делегаций из областей Украины проследуют от Певческогого поля до Майдана Незалежности, где будет проходить концертно-конкурсная программа», – отмечается в сообщении.

Также на Крещатике состоятся: Всеукраинский фестиваль мороженого, шестой Всеукраинский чемпионат по баскетболу 3х3 «Украинская стритбольная лига», Финал соревнований по баскетболу 3х3, спортивный автомобильный праздник Киевского городского автомотоклуба, фестиваль спортивно-семейного праздника «Папа, мама я – спортивная семья», Киевский спортивный фестиваль «Веселые старты на роликах» и многое другое.

В 17.00 на Майдане Незалежности начнется вечерняя концертная программа с участием эстрадных исполнителей. Завершится празднование традиционно – праздничным фейерверком в 22:00, информировали в КГГА.