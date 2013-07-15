Расследованием ЧП в аэропорту «Жуляны» займется спецкомиссия

Эвакуация пассажиров проводилась по обычным трапам / Фото: airlines-inform.ru

Расследованием происшествия, в результате которого самолет Boeing-737-500 российской авиакомпании UTair, совершавший рейс Москва («Внуково») – Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев», займется специальная комиссия.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь – начальник пресс-службы авиакомпании Елена Галанова.

«Действительно, самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, выполнявший рейс «Внуково» – «Жуляны», сегодня при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 76 человек, никто не пострадал. Эвакуация проводилась по обычным трапам, без использования аварийных надувных. В настоящий момент создана комиссия, которая будет разбираться в причинах произошедшего», – сказала Галанова.

Она также сообщила, что для выполнения вечернего рейса в Киев направлен запасной самолет.

«Для выполнения вечернего рейса «Жуляны» – «Внуково» из Москвы перегоняется запасной самолет, также Boeing 737-500», – сказала собеседница агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.15 по киевскому времени в аэропорту «Киев» самолет Boeing-737-500 российской авиакомпании UTair, совершавший рейс Москва («Внуково») – Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате ЧП никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, пассажиры доставлены в аэропорт. Аэропорт закрыт до выяснения обстоятельств.

Справка УНИАН. Авиакомпания UTair – одна из крупнейших авиакомпаний в России, осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки в России и за рубежом.

UTair является материнской для авиакомпании «UTair-Украина», которая осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки как международные, так и на внутренних авиалиниях Украины.