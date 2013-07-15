В Киеве на ремонт трамвайной линии потратят 70 миллионов

Работы по реконструкции трамвайной линии на Дмитриевской продлятся 8 месяцев / Фото: gloss.ua

Столичная власть утвердила проект реконструкции трамвайной линии на ул. Дмитриевской, получивший положительное экспертное заключение Государственного предприятия «Специализированная государственная экспертная организация – Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы».

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Согласно проекту, работы будут проведены в течение 8 месяцев в две очереди. Предусматривается реконструкция 3,6 км трамвайной линии и контактной сети в одноколейном измерении, обустройство 1470 кв. м площадок для ожидания и установление 7 остановочных павильонов.

Общая стоимость реконструкции составляет около 71 млн грн, проинформировали в КГГА.

В соответствии с распоряжением с подрядной организацией, которая будет осуществлять строительство, будет заключен договор о предоставлении гарантии качества выполненных работ и установлены гарантийные сроки эксплуатации объекта, отмечается в сообщении.