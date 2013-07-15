На столичном проспекте Победы снова ограничат движение

Движение ограничат на участке от улицы Крамского до Святошинского путепровода

До 20 июля движение автотранспорта на участке от ул. Крамского до Святошинского путепровода ограничено до 4 полос, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», в течение этого времени автодорожники в рамках реконструкции проспекта Победы выполнят работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и проведут подготовительные работы для укладки асфальтобетона.

В коммунальной корпорации также отметили, что с 20 по 28 июля движение будет ограничено на этом же участке в обратном направлении.

Кроме того, до 1 сентября проезд автомобилей по путепроводу, который расположен на пересечении просп. Победы и Кольцевой дороги, ограничено до 2 полос движения в направлении города.

«Киевавтодор» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращается к водителям с просьбой при возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, что с начала реконструкции просп. Победы уже уложено два слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части на участке от кемпинга «Пролісок» до ул. Крамского. В целом работы выполнены на площади 75 тыс. кв. м.