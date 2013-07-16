В аэропорту «Жуляны» удлинят взлетно-посадочную полосу

15 июля «Боинг» авиакомпании UTair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы / Фото: «Вести»

Взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Киев» удлинят на 150 метров.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта «Киев» Галину Богданенко.

В то же время, пресс-секретарь аэропорта не связывает произошедшее 15 июля ЧП с нынешней длиной полосы.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в аэропорту «Киев» «Боинг» 737-500 авиакомпании UTair из Москвы после посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и прокатился 20 метров по траве. К счастью, обошлось без пострадавших.

Аэропорт закрыли на 2,5 часа. Несколько вылетов рейсов задержали, а прилетающие отправили в «Борисполь».

«Мы поняли, что происходит что-то серьезное, когда пилот сообщил по громкой связи, что у нас – аварийная посадка, и попросил сохранять спокойствие», – рассказала одна из пассажиров рейса Москва – Киев.

Эксперты называют несколько причин ЧП: человеческий фактор, дождь либо проблемы аэропорта – короткая взлетно-посадочная полоса. «Скорее всего, экипаж не рассчитал расстояние или тормозная система дала сбой», – предполагает заместитель генерального директора аэропорта «Киев» Валерий Полищук.

В самой компании UTair, которая совершала рейс, предполагают, что виноват дождь, который прошел перед приземлением. «Взлетно-посадочная полоса в аэропорту «Киев» имеет асфальтовое покрытие, которое дает более выраженный эффект аквапланирования, чем полосы с бетонным покрытием», – сообщили изданию в компании. В аэропорту с такой версией не согласны: говорят, что самолеты садились тут и не в такую погоду.

Длина взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» составляет 2310 метров, тогда как в «Борисполе» – 4 тысячи метров. «В Жулянах – ограничения на прием-отправление «Боингов» 737-800, 737-900 (самые популярные) из-за сложной схемы захода в аэропорт, так как он находится в городе и имеет недостаточную длину полосы, и из-за метеоусловий. При жаре, например, меняется плотность воздуха и самолету требуется более длинный путь для остановки. Поэтому самолеты не полностью загружают и заправляют, чтобы снизить взлетную массу», – говорит экс-пилот одной из авиакомпаний.

В авиакомпаниях, которые обслуживаются в Жулянах, не собираются отказываться от аэропорта. Компания WizzAir, к примеру, считает, что с полосой тут все в порядке. «Она нормальная, наши самолеты тут садятся, поэтому аэропорт «Киев» для нас идеален», – заявила пресс-секретарь компании Кристина Косоноцкая.

Хотя ранее эта компания заявляла, что им придется пересмотреть загрузку своих аэробусов на Дубаи из-за недостаточной длины полосы аэропорта (для перелета требовалось больше топлива, а значит, масса самолета становилась больше, поэтому компания уменьшала количество пассажиров, иначе самолет не вписался бы на этой полосе).

Авиаэксперт Валерий Романенко уверяет, что выкатка за пределы полосы – не редкое ЧП. «В СНГ раз в неделю-две такое происходит. Причины: ошибка пилота (поздно коснулся земли), состояние полосы (мокрая или обледеневшая), неполадки в шасси или в системе торможения», – рассказал он.