Украинский дипломат «заработал» на выдаче виз 260 тысяч

Украинец работал в консульском отделе в одной из восточных стран / Фото: all.biz

Прокуратура Киева передала в суд материалы уголовного производства в отношении работника консульского отдела посольства Украины в одной из восточных стран, который обращал в пользу третьих лиц средства, полученные за выдачу виз для въезда в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, по словам начальника следственного отдела прокуратуры Киева Максима Рябенко, 33-летний работник дипломатического учреждения во время оформления более 300 виз для въезда в Украину внес в финансовый отчет недостоверные сведения о размере взысканного с иностранных граждан консульского сбора.

Следствием установлено, что в результате таких действий за январь-сентябрь прошлого года государственному бюджету Украины был нанесен ущерб на сумму более 260 тыс. грн.

Уголовное производство в отношении дипломата расследовалось по ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Материалы производства с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.

Рябенко сообщил, что во время досудебного следствия обвиняемый возместил нанесенный государству ущерб в полном объеме.