На Киевщине депутат нарушил технику безопасности: погиб рабочий

Из-за взрыва неисправного газового баллона в кузнице погиб рабочий / Фото: ТСН.ua

Прокурор Киевской области сообщил владельцу частной кузницы, которая находится в поселке Ворзель, о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 1 ст. 172 и ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса, то есть в грубом нарушении законодательства о труде и в нарушении требований законодательства об охране труда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

При этом в прокуратуре отметили, что частный предприниматель одновременно является депутатом поселкового совета.

Он организовал выполнение работ с повышенной опасностью, связанной с изготовлением кованых изделий. Для обработки металла использовали термические печи, отапливаемые сжиженным углеводородным газом, который находился в баллонах, отмечается в сообщении.

Как выяснилось, один из таких баллонов не прошел очередное техническое освидетельствование. Предприниматель, в соответствии с законодательством, должен был изъять этот баллон из производства, однако он этого не сделал, констатировали в прокуратуре.

«В результате нарушения руководителем законов и других нормативно-правовых актов об охране труда, в помещении кузницы произошел несчастный случай, связанный с разрушением баллона, что привело к его взрыву. В результате взрыва один человек погиб, еще шесть получили серьезные повреждения», – говорится в сообщении.

Вину предпринимателя усиливает тот факт, что работы в кузнице выполнялись работниками без официального трудоустройства, без создания надлежащих и безопасных условий труда, подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, производственное помещение (кузница), в котором осуществлялись указанные работы, в установленном порядке не было принято в эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Неподобающим образом функционировала система управления охраной труда, отметили в наблюдательном ведомстве.

По окончании следствия производство будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статей предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет.