В столичном озере утонул мужчина

Утопленника нашли в озере Вера / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Оперативный дежурный милиции сообщил в службу спасения «101» о том, что на поверхности озера «Вера» по Кольцевой дороге, 1-А в Киеве находится тело погибшего мужчины.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве, на место происшествия немедленно прибыли спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части Святошинского района.

Извлечение погибшего из воды, который находился на расстоянии 4 метров от берега, проводилось с помощью спасательной веревки. Тело мужчины бойцы передали оперативно-следственной группе милиции.

По предварительным данным, мужчина пробыл в воде примерно 2 дня. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливают правоохранительные органы.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве обращается к жителям и гостям города с просьбой не пренебрегать предостережениями на отдыхе и соблюдать элементарные правила безопасности на воде:

- не заплывать за ограждающие буйки;

- не подплывать к моторным и весельным лодкам, парусникам и другим плавсредствам;

- избегать сильного течения и переохлаждения;

- не вылезать на технические и предупредительные знаки, буи и другие предметы;

- не использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;

- не прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого, и в местах, где глубина и состояние дна неизвестны;

- не распивать спиртные напитки и не купаться в нетрезвом состоянии;

- не подавать сигналы тревоги ради шутки;

- не оставлять вблизи водоемов без присмотра малолетних детей;

- никогда не плавать в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;

- купаясь на «диком пляже», в незнакомом месте, не нырять с берега, горки, дерева.

Как показывает статистика, нарушение именно этих основных правил приводит к трагедиям.