В Киевской области активисты пытаются попасть в райотдел милиции

По информации депутата от «УДАРа», в райотделе есть «комната пыток»

В городе Фастов (Киевская область) назревает конфликт из-за того, что представителей общественности, народного депутата и журналистов не пускают в помещение районного управления милиции.

Об этом заявил народный депутат от «УДАРа» Сергей Каплин, который находится в Фастове, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По словам Каплина, представители общественности рассказали, что в помещении райуправления есть специальная комната, где происходят истязания задержанных. «Люди рассказывают, что над задержанными издеваются, бьют их, надевают на головы пакеты», – сказал депутат.

Каплин вместе с представителями общественности и представителями СМИ хотел проверить эту информацию и проинспектировать помещение райотдела. «Невзирая на нормы закона о статусе народного депутата, ни меня, ни журналистов начальник райотдела не пускает в помещение», – сказал Каплин.

По его словам, сейчас под стенами отделения милиции находятся более 100 представителей общественности, которые требуют пропустить в помещение инициативную группу.