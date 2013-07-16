Участники Врадиевского шествия прорвались в Фастовский РОВД

Митингующие ждут прибытия потерпевшего, который рассказал о пытках в РОВД

Представители общественности вместе с народным депутатом Сергеем Каплиным и журналистами прорвались в помещение Фастовского райотдела внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», по словам Каплина, представители общественности рассказали, что в помещении райуправления милиции есть специальная комната, где происходят истязания задержанных. «Сейчас в отдел милиции должен прибыть один из потерпевших, которого истязали здесь более 2 лет, а также один из милиционеров, который причастен к этим истязаниям», – сообщил Каплин.

Народный депутат отметил, что во время акции под стенами отдела милиции ее участники задержали неизвестного человека, который вел видеонаблюдение за ним.

«Этот человек даже по требованию начальника милиции не представился. Я написал заявление в милицию о совершении преступления. Этого человека задержали и выясняют его личность», – сообщил Каплин.