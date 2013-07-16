«Киевводоканал» заменит трубы в центре города

На улице Пимоненко обновят водопроводную сеть

В Шевченковском районе Киева на улице Пимоненко переложат водопроводную сеть от улицы Студенческой до улицы Глыбочицкой.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно документу, заказчиком разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по перекладке определено публичное акционерное общество «Акционерная компания «Киевводоканал».

Так, ПАО поручено определить проектную и генеральную подрядную организации для выполнения работ, разработать проектно-сметную документацию, обеспечить проведение экспертизы и утвердить ее в установленном порядке.

Заказчик работ при заключении договора подряда должен предусмотреть условия по предоставлению подрядчиком гарантий качества выполнения работ и установить гарантийные сроки эксплуатации объекта.

Также «Киевводоканалу» поручено обеспечить организацию дорожного движения и проход пешеходов и проезд транспортных средств специального назначения путем установления соответствующих дорожных знаков, ограждения мест работы, освещения, сигнальных фонарей в местах проведения работ в течение всего периода выполнения работ.

Покрытие проезжей части и тротуаров на участках в пределах разрытия будет восстановлено после завершения работ.