Начальница столичного РАГСа требовала $300 за регистрацию брака

Чиновница припугнула пару, что иначе придется долго ждать / Фото: znaikak.ru

Прокуратура Оболонского района Киева направила в суд обвинительный акт по уголовному производству в отношении руководителя одного из районных отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) по факту получения неправомерной выгоды в сумме 300 дол.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Как говорится в сообщении, в ходе следствия установлено, что указанные деньги начальница РАГСа требовала от будущей семьи за ускорение регистрации их брака. При этом она предупредила, что в случае отказа от ее предложения молодой паре придется долго ждать своей свадьбы.

Понимая противоправность действий начальника РАГСа, молодые люди обратились в милицию, после чего злоумышленница была поймана на «горячем» в служебном кабинете.

Работнице госучреждения было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды служебным лицом.

Материалы уголовного производства прокуратурой Оболонского района направлены в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе.