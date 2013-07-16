Возле Южного вокзала в Киеве загорелся киоск (фото, видео)

Вспыхнул киоск «Форнетти»

В Киеве вспыхнул торговый киоск выпечки, который расположен в непосредственной близости от Южного железнодорожного вокзала.

МАФ загорелся около 14:50. Случайные свидетели услышали нечто похожее на незначительный взрыв, затем раздались еще несколько и из окон и дверей киоска повалил густой дым, сообщает «Магнолия-ТВ».

Работники вокзала своевременно сориентировались в ситуации и на некоторое время заблокировали выход пассажиров из помещения вокзала.

Пожарные прибыли быстро и ликвидировали возгорание в считанные минуты. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Фото: «Магнолия-ТВ»

Видео: kp.ua