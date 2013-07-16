Возле Южного вокзала в Киеве загорелся киоск (фото, видео)
16:41, 16 июля 2013Киев
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Свидетели ЧП слышали взрыв
Вспыхнул киоск «Форнетти»
В Киеве вспыхнул торговый киоск выпечки, который расположен в непосредственной близости от Южного железнодорожного вокзала.
МАФ загорелся около 14:50. Случайные свидетели услышали нечто похожее на незначительный взрыв, затем раздались еще несколько и из окон и дверей киоска повалил густой дым, сообщает «Магнолия-ТВ».
Работники вокзала своевременно сориентировались в ситуации и на некоторое время заблокировали выход пассажиров из помещения вокзала.
Пожарные прибыли быстро и ликвидировали возгорание в считанные минуты. Данных о жертвах и пострадавших нет.
Фото: «Магнолия-ТВ»
Видео: kp.ua
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