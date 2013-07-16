МВД: Фастовские милиционеры пригласили митингующих в райотдел

В милиции уверяют, что правоохранители ведут конструктивный диалог с активистами

Руководитель Фастовской милиции Виталий Овчаренко предложил организатору акции, проходящей под стенами местного РОВД, пройти внутрь райотдела.

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Киевской области.

Согласно информации МВД, после приглашения самые активные участники акции вошли в админздание и остановились возле дежурной части.

Сейчас происходит конструктивный диалог между правоохранителями и участниками акции, где говорится, в частности, о недопущении противоправных действий со стороны работников милиции, отмечает пресс-служба областного МВД.

По словам начальника милиции, подобные акции должны проходить мирно и без нарушений общественного порядка. Милиция предостерегает граждан не становиться заложниками политических провокаций.

Как ранее сообщал УНИАН, возле Фастовского райотдела внутренних дел проходит акция протеста против милицейского беспредела.

По информации пресс-службы партии «УДАР», представители общественности, народные депутаты и журналисты пытались попасть в помещение РОВД для проверки информации о наличии в помещении райуправления специальной комнаты, где происходят истязания задержанных. Однако милиция отказывалась пускать активистов в здание.

Через некоторое время митингующим все же удалось прорваться в помещение Фастовского райотдела внутренних дел.