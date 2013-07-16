Директора киевского кинотеатра будут судить за невыплату зарплаты

Руководитель кинотеатра «Россия» 3 месяца не выплачивал работникам зарплату / Фото: mapia.ua

Прокуратура Деснянского района Киева направила в суд обвинительный акт в отношении директора КП «Кинотеатр «Россия», который длительное время не выплачивал работникам зарплату, направляя деньги предприятия на другие, не первоочередные нужды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в 2012 году руководитель кинотеатра задолжал подчиненным зарплату за три месяца. Однако вместо погашения зарплатных долгов в размере 22 тыс. грн, директор кинотеатра именно в этот период потратил почти 500 тыс. грн коммунальных средств на хозяйственные нужды (оплату заправки картриджей, услуг охраны, вывоз мусора, прокат кинопленок и т.п.).

В отношении должностного лица было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (преднамеренная невыплата заработной платы).

Материалы расследования с обвинительным актом прокуратурой района направлены в суд для принятия решения.