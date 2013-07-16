СМИ: В Киев на выставку привезут обломки «Титаника»

На выставке презентуют поднятые со дна океана вещи и части «Титаника» / Фото: keks.sev-as.com

Продюсер Марк Журавинский, который зимой организовывал в Киеве выставку «Тайны тела», планирует в октябре привезти в столицу Украины новую масштабную выставку – поднятые из глубин Атлантического океана обломки знаменитого «Титаника», затонувшего 15 апреля 1912 года.

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на друга и переводчика Журавинского скрипача Василия Попадюка.

«Это действующая выставка, уже 8 лет. Вещи и части «Титаника», которые подняли со дна океана. Марко хочет привезти ее в Украину», – отметил Попадюк.

По его словам, выставка интересна тем, что билет на нее будет – как настоящий билет на «Титаник», с именем того человека, который там путешествовал и погиб: имя, пол, профессия.

«Это такая очень трогательная тема. Специалисты даже температуру будут выставлять. Будут реальные части настоящего Титаника. В начале посетители смогут сфотографироваться на знаменитой лестнице «Титаника». В билетах будут разные классы – первый, второй, третий, как на корабле. На выставке построят высокие лестницы, как на реальном «Титанике». Когда посетитель приходит к концу выставки, увидит имя, что у него на билете, в списке погибших. На переговорах с украинцами Марко говорил, что посетителям нужно выдавать за отдельную плату еще и страховку, ведь лестницы в реальную высоту, и вся конструкция будет сложная. Но украинский бизнесмен не захотел: «Ничего, будет одним именем больше», – рассказал скрипач.

Выставка будет занимать площадь до 2 тысяч квадратных метров. «Это максимальная площадь. Минимальная – 900. Будут разбирать «Титаник» в Канаде, и частями везти сюда», – говорит Василий.

Попадюк также сообщил, что сейчас выбираются место для размещения выставки и основной спонсор, так как проведение подобного рода мероприятия – очень дорогостоящее. «Скорее всего, это будет Мистецький Арсенал. Он достаточно высок», – отметил скрипач.

Что касается даты проведения выставки, то на данный момент она точно не известна. «Ближайшее что может быть – это октябрь, если Москва раньше не купит», – говорит Попадюк.