В Киеве 27 человек попали в больницу после обеда в столовой

Все пострадавшие работают в одном офисном центре

В Киеве с пищевым отравлением госпитализированы 27 работников офисного центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В частности, как говорится в сообщении, на протяжении последних суток 47 работников одного из столичных бизнес-центров после употребления пищи в заведении общественного питания, расположенном в том же здании, почувствовали ухудшение состояния здоровья.

После осмотра медиков 27 пострадавших попали в больницы с предварительным диагнозом «острое пищевое отравление», еще 20 человек отказались от госпитализации, информировали в пресс-службе.

По факту массового отравления людей прокуратура Соломенского района столицы организовала проверку.

На данное время образцы пищи и воды, которые употребляли пострадавшие, отобраны специалистами межрайонного управления госсанэпидемслужбы в г. Киеве для проведения лабораторных исследований.

После получения заключения СЭС относительно причин отравления прокуратурой будет решен вопрос об ответственности виновных лиц, подчеркнули в пресс-службе.